Tein Aktie: Der Knall ist da!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Tein in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben mehrheitlich neutral, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Allerdings wurde über Tein mehr als üblich diskutiert und auch die Aufmerksamkeit der Anleger stieg, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tein liegt bei 96,55, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Auch der RSI25 von 76,53 führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Tein geführt wurden. An vier Tagen überwogen dabei positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Tein bei 918,61 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 842 JPY liegt, was zu einer negativen "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu einer Gesamtnote von "Schlecht" für die Aktie von Tein.