Tein Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Anleger-Stimmung bei Tein in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tein von 990 JPY als positiv bewertet, da er sich mit +6,91 Prozent Entfernung vom GD200 (926,02 JPY) befindet. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 909,78 JPY, was bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,82 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tein-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 bei 22,52 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Tein überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Tein wird hier weder als überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält daher die Bewertung "Neutral". Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für das Tein-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Tein für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tein daher als "Gut"-Wert eingestuft.