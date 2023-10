Nach Teilemangel: VW fährt Produktion wieder hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Fehlende Motorteile aus Slowenien haben bei VW seit Wochen die Autoproduktion gebremst - jetzt fährt die Marke die Fertigung wieder hoch. "Ab nächster Woche werden die produzierenden Werke wieder im regulären Betrieb arbeiten", sagte eine Sprecherin am Montag in Wolfsburg. "Bis dahin sind alle Einschränkungen behoben." Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.

VW hatte wegen des Teilemangels ab Anfang September an mehreren Standorten die Produktion gedrosselt, darunter das Stammwerk in Wolfsburg. Auch in Emden, Osnabrück und Hannover fielen Schichten aus. Grund war das Hochwasser in Slowenien Anfang August, von dem ein Zulieferer von Motorteilen betroffen war. Weil der Betrieb vorübergehend die Produktion einstellen musste, fehlten Zahnkränze für den Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren. Elektroautos waren dagegen nicht betroffen./fjo/DP/ngu