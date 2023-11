Teikoku Electric Mfg. Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Teikoku Electric Manufacturing wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Analyse unserer Redaktion. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie der Teikoku Electric Manufacturing als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 10,09, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 20,69, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Teikoku Electric Manufacturing derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2527,94 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3060 JPY um +21,05 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 2575,32 JPY führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Teikoku Electric Manufacturing festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength-Index, die technische Analyse sowie das Sentiment und Buzz insgesamt zu einer neutralen bis guten Einschätzung der Teikoku Electric Manufacturing führen.