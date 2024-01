Teikoku Electric Mfg. Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um Teikoku Electric Manufacturing in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit positiv ist. Der GD200 liegt bei 2576,07 JPY, während der Kurs der Aktie (3005 JPY) um +16,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 2828,06 JPY eine positive Abweichung von +6,26 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 30 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,86 und erhält die Bewertung "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Teikoku Electric Manufacturing.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist. Daher wird auch die Messung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.