Teikoku Electric Mfg. Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Teikoku Electric Manufacturing betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 90,44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,79, dass Teikoku Electric Manufacturing überkauft ist und daher auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Teikoku Electric Manufacturing für diese Stufe daher ein "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2639,79 JPY für den Schlusskurs der Teikoku Electric Manufacturing-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2679 JPY (+1,49 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 2960,2 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,5 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Teikoku Electric Manufacturing insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend negatives Bild der Marktteilnehmer in Bezug auf Teikoku Electric Manufacturing. Es wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, und es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Teikoku Electric Manufacturing daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Teikoku Electric Mfg.-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Teikoku Electric Mfg. jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Teikoku Electric Mfg.-Analyse.

Teikoku Electric Mfg.: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...