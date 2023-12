Teikoku Electric Mfg. Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Teikoku Electric Manufacturing hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 2990 JPY erreicht, was einer Steigerung von +11,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Auf dieser Grundlage wird die kurzfristige Einschätzung als "Gut" bewertet. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +17,05 Prozent, was zu einer ebenfalls positiven Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Bei der Verwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) zur technischen Analyse zeigt sich, dass die Teikoku Electric Manufacturing weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung. Dies deutet darauf hin, dass kurzfristig weder Kursrücksetzer noch Kursgewinne zu erwarten sind.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Teikoku Electric Manufacturing zeigen keine eindeutigen Signale, sondern überwiegend neutrale Themen. Dies führt zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Neutral" bezüglich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Weder die Diskussionsintensität noch die Rate der Stimmungsänderung zeigen signifikante Veränderungen.

Insgesamt wird die Teikoku Electric Manufacturing in der technischen Analyse als "Gut" bewertet, während die Anlegerstimmung und die weichen Faktoren neutral ausfallen.