Tegna Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Diskussionen über Tegna in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Insgesamt häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den letzten beiden Wochen die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stufte das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Tegna bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten für die Tegna 1 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 27,2 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 19,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tegna-Aktie hat einen Wert von 41, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis (55,98) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tegna.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich. Aufgrund dessen erhält die Tegna-Aktie ein "Gut"-Rating.