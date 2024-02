Tegna Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Tegna zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Tegna wies eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Tegna bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tegna liegt der RSI7 aktuell bei 62,95 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,92, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält das Tegna-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben die Aktie von Tegna in den vergangenen zwölf Monaten mit 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 19,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 31,67 Prozent bedeutet. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" auf Basis der Bewertung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tegna wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit bekommt Tegna insgesamt eine "Gut"-Bewertung.