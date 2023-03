Tegna Aktie: Vorsicht geboten trotz positiver Entwicklungen!

Die Berücksichtigung der charttechnischen Entwicklung bei der Analyse von Aktien kann uns helfen, den aktuellen Trend des Marktes zu identifizieren. Durch die Auswertung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tegna-Aktie auf Basis von 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 20,16. Doch leider liegt der letzte Schlusskurs mit 14,90 USD deutlich unter diesem Wert (-26,09 Prozent), was als “Schlecht” bewertet werden muss. Wenn wir nun den gleitenden Durchschnitt auf Basis von 50 Handelstagen betrachten und den letzten Schlusskurs (14,90 USD) hinzuziehen, sehen wir auch hier einen Unterschied (-19,62 Prozent), was erneut zu einer “Schlecht”-Bewertung führt. Kurzum lässt sich sagen: Die Tegna-Aktie befindet sich im Moment nicht in einem positiven Trend.

“Wie lässt sich der RSI-Indikator interpretieren?”

Der RSI,...