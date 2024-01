Tegna Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Laut Analystenmeinungen wurde Tegna in den letzten zwölf Monaten mit einem "Gut"-Rating bewertet. Im vergangenen Monat gab es jedoch eher neutrale Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 19,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 27,45 Prozent entspricht, was wiederum als "Gut"-Empfehlung gilt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tegna-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) von 61,9 deutet auf Neutralität hin. Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft bei 15,83 USD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung in sozialen Medien ist hingegen positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Tegna aufgegriffen.

Insgesamt erhält die Tegna-Aktie also eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der Analysten, während die technische Analyse eher Neutralität signalisiert. Die Stimmung in sozialen Medien ist hingegen positiv.