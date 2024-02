Tegna Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Aktie der Tegna wird von Analysten langfristig positiv bewertet, wobei 1 Analyst die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 19,5 USD geschätzt, was einer Erwartung von 34,76 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 15,61 USD verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -5,05 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.