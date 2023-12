Tega Industries Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Die technische Analyse der Tega Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 879,79 INR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1038,5 INR weicht somit um +18,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (965,05 INR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,61 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Tega Industries-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tega Industries liegt bei 16,78, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 45,16 eine "Neutral"-Einschätzung. Zusammen ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Tega Industries-Aktie.

Die Stimmung und Meinungen der Anleger spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen zu Tega Industries in den sozialen Medien neutral waren. Auch die Themen, die in den Diskussionen aufgegriffen wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert. Daher erhält die Tega Industries-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

