Vossloh Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Vossloh hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Vossloh damit 4,95 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,2 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 7,08 Prozent, und Vossloh liegt aktuell 5,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vossloh besonders positiv diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen. An zwei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vossloh liegt bei 16 und ist im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,51) unterdurchschnittlich, nämlich um ca. 47 Prozent. Fundamentale Kriterien deuten daher darauf hin, dass Vossloh unterbewertet ist, und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wurde Vossloh über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei die übliche Aktivität im Netz und weist eine mittlere Diskussionsintensität auf, weshalb eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung ändert sich kaum, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Vossloh in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".