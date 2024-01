Teekay Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Teekay-Aktie beträgt derzeit 4,35 und liegt somit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. So erhält Teekay auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Teekay-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,4 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,76 USD weicht somit um +21,25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs mit 7,14 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,68 Prozent Abweichung). Somit erhält die Teekay-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 28,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Teekay-Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert zudem wichtige Erkenntnisse. Dabei zeigen sich interessante Ausprägungen bei Teekay. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und Buzz rund um die Teekay-Aktie.