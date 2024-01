Teekay Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Teekay-Aktie mit niedriger Dividendenrendite und unterbewertetem KGV

Die Teekay-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,35 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,3 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Teekay-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der Wert des GD200 (gleitenden Durchschnittskurses über 200 Tage) beträgt 6,4 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,92 USD liegt, was einer Abweichung von +23,75 Prozent entspricht. Auch der GD50 (gleitender Durchschnittskurs über 50 Tage) liegt mit 7,12 USD um +11,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Teekay überwiegend negativ diskutiert, mit vier Tagen, an denen positive Themen vorherrschten, und zehn Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung und einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.