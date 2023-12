Teekay Aktie: Wohin geht die Reise?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen stand die Aktie von Teekay im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden jedoch weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Teekay. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Teekay-Aktie derzeit 3,98 und liegt damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch von 29. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Teekay in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Teekay-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,29 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 6,72 USD liegt, was einer Abweichung von +6,84 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 6,87 USD, und der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (-2,18 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zur Beurteilung des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich festhalten, dass der RSI der letzten 7 Tage für die Teekay-Aktie aktuell bei 55 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Teekay somit auch ein "Neutral"-Rating.