Teekay Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index: Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die auf- und abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei Werten zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienwert als "überverkauft", bei Werten zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für die Teekay-Aktie liegt bei 31,58 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,28 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In Bezug auf die Teekay-Aktie zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine positive Einschätzung hinweist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ zugenommen, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Teekay-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 6,3 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,9 USD liegt, was eine positive Abweichung von +9,52 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 6,89 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+0,15 Prozent) entspricht. Somit erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "gut"-Rating bewertet.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Teekay wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.