Teekay Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von Teekay hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +36,67 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag Teekay um 36,67 Prozent über dem Durchschnittswert und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Teekay gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teekay bei 4,35, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,3 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Teekay in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen vorherrschten und an zehn Tagen negative Themen. Aktuell zeigt sich jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen ein Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Teekay basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.