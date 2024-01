Teekay Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Anleger. Insgesamt war an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Teekay. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Teekay als "Gut" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 21,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Beim 25-Tage-RSI ist jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation festzustellen, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigte sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält Teekay eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Teekay in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,13 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +35,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Teekay um 35,65 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.