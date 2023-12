Teekay Aktie: Alles völlig egal!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Teekay ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Teekay-Aktie beträgt aktuell 6,3 USD, was zu einer guten Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,9 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Teekay auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einer guten Bewertung versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Teekay eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 28,14 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Teekay-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis führt jedoch zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein gutes Rating für Teekay.