Tee Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktienanalyse der Tee-Aktie zeigt positive Entwicklungen in verschiedenen Bereichen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,03 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,032 SGD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +6,67 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Gesamtnote von "Gut". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,03 SGD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tee-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Bei der Dividendenrendite schneidet die Tee-Aktie mit 0 Prozent schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 3,93 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" hat die Tee-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,34 Prozent erzielt, was 19,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Bauwesen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,92 Prozent, und die Tee-Aktie übertrifft diesen Wert um 18,26 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.