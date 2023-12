Tectonic Metals Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Tectonic Metals-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Es ergab sich eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) lag der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tectonic Metals-Aktie ergab einen Wert von 71, was zu einer überkauften Einschätzung führte. Beim Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (57,14) wurde festgestellt, dass das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft wurde. In Summe ergab sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tectonic Metals.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Tectonic Metals wies kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insofern wurde der Aktie von Tectonic Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.