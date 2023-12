Tectonic FinancialPR Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Tectonic ist derzeit gemäß der technischen Analyse als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage liegt bei 10,05 USD, während der aktuelle Aktienkurs mit 10,114 USD um +0,64 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage von 10,06 USD zeigt eine Abweichung von +0,54 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 54,05 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,01, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität in den Diskussionen über Tectonic mittelmäßig ist und die Stimmungsänderung kaum spürbar ist. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen neutral über Tectonic diskutiert wurde und in den letzten Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufkamen.

Insgesamt erhält Tectonic daher in allen analysierten Bereichen die Bewertung "Neutral".