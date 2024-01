Tectonic FinancialPR Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Anleger von Tectonic haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies ist das Fazit einer Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, was zu der Einstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung führt.

Eine Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme in den Diskussionsbeiträgen wurde beobachtet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tectonic-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um -0,1 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von -0,2 Prozent, wodurch die Aktie auch kurzfristig als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Tectonic-Aktie. Der RSI7 von 94,23 deutet auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, während der RSI25 von 50 als "Neutral" einzustufen ist. Somit ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.