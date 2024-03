Tecsys Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Analysten bewerten die Aktie der Tecsys auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 als Gut, 0 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 46,67 CAD, was einer Erwartung von 27,09 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 36,72 CAD.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Software"-Branche hat Tecsys in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,93 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,26 Prozent für Tecsys. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 1,78 Prozent, während Tecsys 25,55 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Tecsys ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und Marktteilnehmer-Interaktionen. In den letzten zwei Wochen wurde über Tecsys besonders positiv diskutiert, und nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Tecsys derzeit eine Dividendenrendite von 0,92 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche hat eine Rendite von 28,78 Prozent, was einer Differenz von -27,87 Prozent zur Tecsys-Aktie entspricht. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.