Tecsys Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tecsys liegt derzeit bei 142,23, was 268 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 38 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie momentan überbewertet ist. Daher erhält Tecsys in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Tecsys wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz erfahren hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Tecsys in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Tecsys liegt bei 85,81, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ein Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Diskussionen rund um Tecsys auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Tecsys sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.