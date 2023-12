Tecsys Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "American Equity Investment Life":

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Tecsys haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von Analysten. Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der Schlusskurs im Durchschnitt bei 27,52 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 32,81 CAD lag, was einem Unterschied von +19,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird der Aktie daher eine "Gut"-Bewertung erteilt. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt mit einem letzten Schlusskurs von 29,97 CAD um +9,48 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Tecsys beträgt derzeit 1 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,89 % in der "Software"-Branche als relativ niedrig angesehen wird. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tecsys mit 20,84 Prozent mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von 7 Prozent liegt Tecsys mit 13,84 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird ihr in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erteilt.