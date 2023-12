Tecon Biology Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Tecon Biology schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Mit einem Unterschied von 1,44 Prozentpunkten (3,09 % gegenüber 1,65 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tecon Biology mit 30,94 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 12,16 und der RSI25 bei 16,3, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Tecon Biology diskutiert. Obwohl an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog, wird die Aktie heute aufgrund des insgesamt positiven Stimmungsbildes mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet.