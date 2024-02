Tecon Biology Aktie: Endlich geschafft?

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tecon Biology liegt mit 30,94 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien entspricht. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt neutrale Werte von 49 und 61,64, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Tecon Biology mit -8,52 Prozent unter dem GD200, was als schlechtes Signal bewertet wird. Ebenso weist der GD50 mit einem Kurs von 8,13 CNH ein schlechtes Signal auf, da der Abstand -11,56 Prozent beträgt. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -19,42 Prozent erzielt, was 1,3 Prozent über dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors und 0,99 Prozent über dem Durchschnitt der Nahrungsmittelbranche liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

