Tecogen Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Tecogen liegt bei 47,25, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 52,77, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tecogen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,72 USD -21,74 Prozent vom GD200 (0,92 USD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,75 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Branchenvergleich erzielte Tecogen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,77 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche eine Underperformance von -446,6 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Tecogen mit einer Unterperformance von 282,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.