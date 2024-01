Hung Hing Printing Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Hung Hing Printing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 13,74 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 4,78 Prozent, und Hung Hing Printing liegt aktuell 13,74 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Hung Hing Printing derzeit +2,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,85 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hung Hing Printing aktuell 7, was eine positive Differenz von +1,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" darstellt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen verläuft, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.