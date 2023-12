Tecnotree Oyj Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Tecnotree-Aktie liegt der RSI-Wert bei 65,38, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25-Wert von 67 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Das Anleger-Sentiment für Tecnotree ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden.

Im Branchenvergleich verzeichnete Tecnotree in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,35 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Software-Branche, die im Durchschnitt um 2,95 Prozent gestiegen sind. Im Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite bei -0,92 Prozent, wobei Tecnotree 7,43 Prozent unter dem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tecnotree mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt und erhält daher eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich für Tecnotree somit eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, den Branchenvergleich und die Dividendenpolitik.