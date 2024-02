Tecnotree Oyj Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Tecnotree-RSI weist eine Ausprägung von 98,21 auf, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt der RSI25 bei 60,36, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Tecnotree-Aktie ein Durchschnitt von 0,4 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.2975 EUR, was einem Unterschied von -25,63 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,3 EUR, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

Die Anleger-Stimmung bei Tecnotree zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen von Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tecnotree bei -50,72 Prozent, was mehr als 54 Prozent unterhalb des Sektordurchschnitts liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,85 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Tecnotree mit -58,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.