Tecnotree Oyj Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Stimmungslage bei Tecnotree wird von unseren Analysten als positiv bewertet, da die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv ausfielen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Veränderung des Stimmungsbildes gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Tecnotree in diesem Bereich daher ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tecnotree überverkauft ist. Daher wird in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 45,55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Tecnotree hier die Bewertung "Neutral". Insgesamt wird Tecnotree in diesem Abschnitt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Abschließend betrachtet, beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tecnotree auf 0,43 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,3395 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,33 EUR, was einen Abstand von +2,88 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tecnotree in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.