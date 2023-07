Tecnoglass Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "FREYR Battery":

Für die Aktie Tecnoglass stehen per 04.07.2023, 08:32 Uhr 52.17 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Tecnoglass zählt zum Segment "Baumaterialien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tecnoglass entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tecnoglass-Aktie hat einen Wert von 4,57. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (20,76). Auch hier ist Tecnoglass überverkauft (Wert: 20,76), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Tecnoglass.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Tecnoglass auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tecnoglass erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Tecnoglass bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Tecnoglass erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 184,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche sind im Durchschnitt um 44,97 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +139,34 Prozent im Branchenvergleich für Tecnoglass bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,25 Prozent im letzten Jahr. Tecnoglass lag 131,06 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

