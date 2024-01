Tecnicas Reunidas & West Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Tecnicas Reunidas liegt bei 76,92, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 61, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität über Tecnicas Reunidas ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In technischer Hinsicht ist Tecnicas Reunidas kurzfristig als "Neutral" einzustufen, da der Kurs von 8,275 EUR um -3,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,89 Prozent beläuft.

Die Anlegerstimmung gegenüber Tecnicas Reunidas ist neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Tecnicas Reunidas daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Tecnicas Reunidas von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.