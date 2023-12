Tecnicas Reunidas & West Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Tecnicas Reunidas-Aktie erhält derzeit ein "Neutral"-Rating, basierend auf verschiedenen Analysen. Die Stimmung der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz in den Diskussionen der letzten Wochen. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs und dem Relative Strength-Index führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,69 EUR, während der Aktienkurs bei 8,555 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,56 EUR, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet, da weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Der Relative Strength-Index weist einen Wert von 25,62 für den RSI7 und 50,34 für den RSI25 auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

