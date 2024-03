Teck-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Teck Resources Ltd.":

Der Aktienkurs von Teck zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 11,92 Prozent, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -19,12 Prozent, und auch hier übertrifft Teck mit 31,04 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Teck-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, mit 11 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates zu Teck im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 66,18 CAD, was einer erwarteten Performance von 11,53 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 59,34 CAD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, allerdings gab es verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Teck. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Teck-Aktie von 59,34 CAD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 53,94 CAD eine Abweichung von +10,01 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 53,79 CAD über dem letzten Schlusskurs um +10,32 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.