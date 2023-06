Teck Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Teck Resources":

Der Kurs der Aktie Teck steht am 12.06.2023, 19:43 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 56.72 CAD. Der Titel wird der Branche "Diversified Metals & Mining" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,07. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Teck zahlt die Börse 7,07 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 187,3. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Teck-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Teck vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 61 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (56,72 CAD) ausgehend um 7,55 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Teck von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Teck lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Teck in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".