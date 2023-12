Techtronic Industries-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Techtronic Industries":

Die Techtronic Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 77,67 HKD verzeichnet, was einer Abweichung von +18,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (91,9 HKD) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 75,08 HKD unter dem letzten Schlusskurs (+22,4 Prozent) und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Aktie von Techtronic Industries eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength-Index gilt die Aktie als neutral. Der RSI7 liegt bei 10,14, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, und der RSI25 bei 28,55, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Techtronic Industries als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,34, was 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" (48,35). Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet auf eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Techtronic Industries hin, mit überwiegend neutralen Tendenzen und hauptsächlich negativen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Techtronic Industries daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft, auch aufgrund mehrerer Verkaufssignale im Vergleich zu Kaufsignalen.

Insgesamt erhält Techtronic Industries somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik, eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators und eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse, während die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet wird.