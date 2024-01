Techtronic Industries Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Techtronic Industries":

Die technische Analyse der Techtronic Industries zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 78,02 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs, der derzeit bei 86,8 HKD liegt, einen Abstand von +11,25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 80,72 HKD, was einer Differenz von +7,53 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Techtronic Industries mit einem Wert von 21,34 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter". Das Branchen-KGV liegt bei 47,22, was einem Abstand von 55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 87,01 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung gegenüber der Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen festgestellt wurden. Allerdings ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine überwiegend "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale eher "Schlecht" sind.