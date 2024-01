Techtronic Industries Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Techtronic Industries":

Die Technische Analyse zeigt, dass Techtronic Industries derzeit eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -0,17 Prozent erzielt, was jedoch 4,81 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite 5,36 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 75,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 41 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um Techtronic Industries ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt erhält Techtronic Industries auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung, während die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung ergeben.