Techtronic Industries Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Techtronic Industries":

Der Aktienkurs von Techtronic Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 4,85 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -5,63 Prozent, wobei Techtronic Industries aktuell 5,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Techtronic Industries sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt überdurchschnittlich abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 78,02 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 85,15 HKD liegt, was einer Abweichung von +9,14 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 81,02 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in den vergangenen Monaten kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Techtronic Industries 21, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 47 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.