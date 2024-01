Techtronic Industries Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Techtronic Industries":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Techtronic Industries zahlt. Dies ist 55 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt, der momentan bei 47 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie von Techtronic Industries als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 75,45 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Techtronic Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,17 Prozent erzielt, was 4,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von -5,53 Prozent, liegt Techtronic Industries aktuell 5,36 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Techtronic Industries aktuell 2, was eine negative Differenz von -3,81 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Techtronic Industries eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.