Techtronic IndustriesADR Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

In den letzten vier Wochen wurde bei Techtronic Industries eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Techtronic Industries daher eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Techtronic Industries als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 10,14, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI 25-Wert von 28,55 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Techtronic Industries als unterbewertet, da das KGV mit 21,34 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dieser beträgt 48,35.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Techtronic Industries eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positives und drei negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Techtronic Industries daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Es gab außerdem mehr Verkauf- als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.