Techtronic IndustriesADR Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das Unternehmen Techtronic Industries schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter. Mit einer Differenz von 3,81 Prozentpunkten (2,52 % gegenüber 6,33 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an drei Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. Die jüngsten Diskussionen der Anleger tendierten ebenfalls zu positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Techtronic Industries. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Statistische Auswertungen auf Basis historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 2 "Schlecht"-Signale (bei 1 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Aktie von Techtronic Industries wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 21,34 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 47,42 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Techtronic Industries-Aktie ebenfalls gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 77,95 HKD, während der aktuelle Kurs bei 93,05 HKD liegt, was eine Abweichung von +19,37 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (77,87 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+19,49 Prozent), was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

