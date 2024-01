Technovator Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Technovator in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Technovator diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Technovator eine Performance von -37,08 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche fielen im Durchschnitt um -13,16 Prozent, was zu einer Underperformance von -23,92 Prozent im Branchenvergleich für Technovator führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,56 Prozent im letzten Jahr. Technovator liegt 26,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance in Bezug auf den Branchen- und den Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Technovator liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Auf fundamentaler Basis ist Technovator unserer Meinung nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,99 gehandelt, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,82 entspricht. Auf Grundlage dieser fundamentalen Daten ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.