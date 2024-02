Technovator Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Dividendenrendite von Technovator beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unseren Analysten zufolge erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird Technovator als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,02, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,61 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Technovator festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,39 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,265 HKD liegt, was einer Distanz zum GD200 von -32,05 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht mit einem Stand von 0,29 HKD bei einem Abstand von -8,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.