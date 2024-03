Technotrans Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Analyse von Aktien. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Technotrans-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,76, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Technotrans bei 20,78 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,7 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -19,63 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 19,1 EUR um -12,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Technotrans-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,7 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,44 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -42,14 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,96 Prozent hatte, liegt Technotrans mit einer Unterperformance von 40,66 Prozent deutlich darunter und erhält erneut ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Technotrans bei 15,9 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 33,62. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Technotrans-Aktie ein insgesamt "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich, obwohl sie in der fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft wird.